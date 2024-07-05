وزير العمل يعلن حصول 2100 عامل على حقوقهم المشروعة بشركة في الإسكندرية

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الجمعة، عن تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل، وعمال شركة هيلا إيجيبت للملابس الجاهزة بالأسكندرية "شركة مساهمة مصرية" تحت إدارة كندية، وسيرلانكية.

وأكد الوزير جبران، حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية، وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران، للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتلقى الوزير جبران، تقريرًا من خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، بشأن جهود الإدارة،ومديرية عمل الإسكندرية برئاسة محمد كمال، في تنفيذ التوجيهات بالتواجد داخل مواقع العمل والإنتاج.. وتنظيم لقاءات مع إدارة شركة "هيلا "، وتنفيذ مطالب العمال بتطبيق الحد الأدني للأجور،حيث وجه العمال الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على جهودها الرامية نحو المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

يشار هنا إلى أن شركة هيلا مصر للملابس، «hela»، تستهدف، مضاعفة حجم طاقتها الإنتاجية في مصر خلال الفترة المقبلة، مع زيادة حجم استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 10 ملايين دولار..

وتأسست Hela Apparel Holdings، في سريلانكا، وتبلغ قيمة استثماراتها 270 مليون دولار، إذ تقدم حلول سلسلة توريد الملابس التي تركز على الاستدامة، وتمتلك 12 منشأة صناعية في كل من مصر وسريلانكا، وكينيا، وإثيوبيا، فضلا عن 4 مراكز تصميم في سريلانكا، وأمريكا والمملكة المتحدة، وفرنسا...