تأجيل جلسة الاستماع لزوجة رئيس الوزراء الإسباني في شبهات فساد
استقبل قاض لفترة وجيزة، اليوم الجمعة، بيجونيا جوميز زوجة رئيس الوزراء الإسباني، واستدعاها للمثول مجددا أمام القضاء في 19 يوليو، بشأن تحقيق في شبهات فساد واستغلال نفوذ أضرت بسمعة المسؤول الاشتراكي.
زوجة رئيس وزراء إسبانيا تتهرب من الصحفيين
وصلت زوجة بيدرو سانشيز إلى محكمة مدريد عبر باب خلفي لتجنب الصحفيين والمتظاهرين القلائل، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، وخرجت من مكتب القاضي بعد فترة وجيزة ليتم استدعاؤها مجددا بعد أسبوعين.
وقال محاميها أنطونيو كاماتشو، إن إحدى الشكاوى المقدمة في الملف لم يتم إخطارها بها في الوقت المناسب، وبالتالي لم يسمح للأطراف بالاطلاع عليها، كما أوضح في نهاية الجلسة.
وقال إنه فوجئ وأن موكلته لم تدلِ بأقوالها أمام القاضي.
وأضاف أنها في حالة جيدة تماما كالأشخاص الأبرياء حتى لو أن الأمر مزعج.
من جانبه دان خافيير بيريز رولدان محامي الجمعية التي كانت وراء الشكاوى Hazte oír، ما وصفه بـالعار والإساءة، مؤكدا أن محامي جوميز كان على علم بأن الجمعية رفعت دعوى قضائية، بالإضافة إلى شكوى لجماعة مقربة من اليمين المتطرف Manos limpias بحق شقيق بيدرو سانشيز.
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