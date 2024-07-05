الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تأجيل جلسة الاستماع لزوجة رئيس الوزراء الإسباني في شبهات فساد

زوجة رئيس وزراء اسبانيا،
زوجة رئيس وزراء اسبانيا، فيتو

استقبل قاض لفترة وجيزة، اليوم الجمعة، بيجونيا جوميز زوجة رئيس الوزراء الإسباني، واستدعاها للمثول مجددا أمام القضاء في 19 يوليو، بشأن تحقيق في شبهات فساد واستغلال نفوذ أضرت بسمعة المسؤول الاشتراكي.

زوجة رئيس وزراء إسبانيا تتهرب من الصحفيين

وصلت زوجة بيدرو سانشيز إلى محكمة مدريد عبر باب خلفي لتجنب الصحفيين والمتظاهرين القلائل، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، وخرجت من مكتب القاضي بعد فترة وجيزة ليتم استدعاؤها مجددا بعد أسبوعين.

وقال محاميها أنطونيو كاماتشو، إن إحدى الشكاوى المقدمة في الملف لم يتم إخطارها بها في الوقت المناسب، وبالتالي لم يسمح للأطراف بالاطلاع عليها، كما أوضح في نهاية الجلسة.

وقال  إنه فوجئ وأن موكلته لم تدلِ بأقوالها أمام القاضي.

وأضاف أنها  في حالة جيدة تماما كالأشخاص الأبرياء حتى لو أن الأمر مزعج.

من جانبه دان خافيير بيريز رولدان محامي الجمعية التي كانت وراء الشكاوى Hazte oír، ما وصفه بـالعار والإساءة، مؤكدا أن محامي جوميز كان على علم بأن الجمعية رفعت دعوى قضائية، بالإضافة إلى شكوى لجماعة مقربة من اليمين المتطرف Manos limpias بحق شقيق بيدرو سانشيز.

بوتين يكشف شروطه لوقف الحرب في أوكرانيا

العثور على جسم مشتبه فيه خارج مقر شركة إسرائيلية في أكبر مدن إسبانيا

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

زوجة رئيس الوزراء الإسباني رئيس وزراء إسبانيا اسبانيا محكمة مدريد زوجة بيدرو سانشيز

مواد متعلقة

بالطبول والأعلام، جماهير إسبانيا تؤازر منتخبها أمام ألمانيا قبل ربع نهائي يورو 2024 (صور)

رئيس وزراء إسبانيا: الدولة الفلسطينية حق مشروع لشعبها

بسبب زوجته، رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الاستقالة من منصبه

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

وفاة لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

منوعات

المزيد

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

ما هو جزاء الإيمان والعمل الصالح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية