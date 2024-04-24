بسبب زوجته، رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الاستقالة من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، في رسالة نشرها على منصة "إكس"، أنه يفكر في إمكانية تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضد زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد.

رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الاستقالة من منصبه

وقال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني "أحتاج إلى التوقف والتفكير لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان علي أن أتخلى عن هذا الشرف".

وأضاف أنه سيعلن قراره الإثنين المقبل للصحافة، بينما يعلق أنشطته حتى ذلك الوقت.

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يشغل بيدرو سانشيز، منصب رئيس الحكومة الإسبانية منذ يونيو 2018، بعد الإطاحة برئيس الوزارء السابق ماريانو راخوي، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، في تصويت بحجب الثقة أجري بسبب قضية فساد.

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