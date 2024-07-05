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تحرير 292 محضرًا وسحب 40 عينة للفحص والتفتيش على 241 منشأة في الدقهلية

حملات بالدقهلية،
حملات بالدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن أن مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 241 منشأة .
 

حملات لإدارة مراقبة الأغذية 


حيث أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة في الدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضى، تحت اشراف الدكتورة  عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لبنى عابد مدير إدارة الاغذية بشن حملات تفتيشية على 241 منشأة، تبين أن 109 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفورى لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير 292 محضرًا وسحب 40 عينة للفحص بالمعامل

و أضاف مكين أن الحملات تمكنت من تحرير 292 محضرًا وسحب 40 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما جرى إعدام 1778كيلو من أغذية متنوعة، و308 لترات  عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغير فى الخواص الطبيعية.

ضبط 3750 كيلو آيس كريم للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

وفى سياق متصل قام مكتب التفتيش والرقابة  علي الأغذية بإدارة المنصورة بالمرور علي 18 منشأة غذائية تنوعت بين  مصانع الايس كريم و اللوليتا  والمحلات العامة.

و أسفرت الحملة عن ضبط 3750 كيلو آيس كريم للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخزنة في مخزن به نقص شديد في الاشتراطات الصحية وإعدام 200 كيلو  بودرة آيس كريم علاوة على 125كيلو اسماك طازجة متغيرة في خواصها و167 لتر عصائر مجهولة المصدر متغيرة في خواصها

كما تم تحرير عدد 14 محضرًا جنحة صحية لنقص الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية وكذا تم سحب 8 عينات للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

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