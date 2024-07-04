صحة الدقهلية: إجراء 9 عمليات بمستشفى المطرية بالقافلة السادسة

أعلنت صحة الدقهلية عن إجراء 9 عمليات بمستشفى المطرية في القافلة السادسة لإنهاء العمليات المؤجلة.

جهود مستشفى المطرية في إجراء العمليات

وأوضح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة انتهاء القافلة السادسة الخاصة بإنهاء العمليات المؤجلة بمستشفى المطرية المركزي وتنفيذ عدة عمليات خلال يوم واحد وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي وإعداد وحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وبحضور فريق إدارة المستشفيات حيث تم إجراء 6 عمليات جراحة أنف وأذن وعملية و3 عمليات متنوعة.

تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات المؤجلة

وأوضح مكين أنه تم تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات المؤجلة من خلال الاستعانة بالأطباء من المستشفيات الأخرى في المحافظة.

وفي نهاية القافلة توجه مكين بالشكر لفريق الطب العلاجي بالمديرية والدكتور أحمد بطين مدير المستشفى والأطباء وفريق تمريض العمليات والجراحة والتعقيم المشاركة.