الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

مصرع شخصين في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بالدقهلية

انتشال غريق
انتشال غريق

شهدت محافظة الدقهلية، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المنصورية، ما أسفر عن وفاة شخصين وتم انتشال جثتيهما ونقلهما لمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخصين وانتشال جثمانيهما في انقلاب سيارة

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، تلقت إشارة من قوات تأمين الطرق، بسقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة المنصورية، وكان هناك أشخاص بداخلها. 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بصحبة رجال الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص اتضح سقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة المنصورية، أمام قرية نوسا الغيط بمركز ومدينة أجا، مما أدى إلى مصرع المدعو "مازن مجدى أحمد الشرقاوي"، يبلغ من العمر 20عاما، والمدعو "سيف محمد ابوطالب"، البالغ من العمر 21 عاما، ومقيمان بمنية سمنود.

وكشف التقرير الطبي المبدئي أن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق. 
وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثمانيهما، وتم نقلهما الى مشرحة المستشفى عبر سيارات الإسعاف، وكشف التقرير الطبي المبدئي أن سبب الوفاة "اسفيكسيا الغرق".
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

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