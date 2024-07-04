وكيل صحة الإسماعيلية تناقش سبل تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات (صور)

عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة الإسماعيلية اجتماعا موسعًا مع مديرى الإدارات الفنية والإدارية والادارات الصحية بالمحافظة، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال.

تمت متابعة سُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات، وبحث المشكلات والمعوقات والعمل على حلها وإمكانية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمنشآت الصحية، والوقوف على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

أبرز محاور الاجتماع

استعرض مديرى المستشفيات الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بكل مستشفى،وما تم تطويره من أقسام واضافة خدمات لم تكن متاحة من قبل،وتكريس الجهود لتقديم خدمة مميزة للمترددين على مدار اليوم بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة خطط العمل القادمة

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة العمل القادمة بالمستشفيات والإدارات الصحية، وعرض الإيجابيات والسلبيات، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية علاجية للمرضى بمستشفيات المحافظة.

وخلال الاجتماع أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أن منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة شهدت تحسن كبير فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ومن أبرزها الإفتتاح التجريبى لعيادة الجلدية وتشغيل قسم الحضانات وعيادة الأطفال والعيادات المسائية للعلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وأكدت أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الادارات والتنسيق الدائم بين المديرية والمستشفيات والادارات الصحية من أجل تحقيق مستوى خدمه صحية أفضل.

وأشارت الى دور المديرية فى تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى والمواطنين بالمحافظة،وذلك تماشيا مع رؤيه مصر 2030.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وأثنت وكيل وزارة الصحة على إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية والقوافل الطبية ومركز معلومات المديرية ودورهم فى التواصل مع الإدارات الصحية ووحدات الرعاية الأولية للوصول لأفضل خدمه ممكنة للمواطنين.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم 11 من حملة الماجستير والدكتوراه والدبلومات التخصصيه وتسليمهم شهادات تقدير باسم المديرية كما تم تكريم مدير إدارة التل الكبير الصحية لحصولها على أعلى معدل تردد بالمبادرات الرئاسية.

جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

حضر الاجتماع مديرى إدارات الطب العلاجى والطب الوقائي والصيدلة والتخطيط والحميات والعلاج الطبيعى وطب الأسنان والدعم الفنى والحسابات والتمريض والمعامل والتفتيش المالي والاداري والمعمل المشترك والاعلام والتربية السكانية والتموين الطبى والتمريض وخدمة المواطنين والخدمة الاجتماعية والعلاقات العامة والتدريب والمدارس بمديرية الصحة ومديرى المستشفيات والوحدات الصحية.





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