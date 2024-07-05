يورو 2024، زحام شديد لجماهير ألمانيا أمام بوابة استاد آرينا قبل مواجهة إسبانيا (فيديو)
ألمانيا ضد إسبانيا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزحام كبير لجماهير ألمانيا خلال التوجه لملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، استعدادا لمواجهة إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024.
وأعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إسبانيا
تشكيل ألمانيا لمباراة إسبانيا
في حراسة المرمى: مانويل نوير.
في الدفاع: جوشوا كيميتش - أنطونيو روديجر - جوناثان تاه - ديفيد راوم.
في الوسط: إيمري تشان - توني كروس - إلكاي جوندوجان.
في الهجوم: جمال موسيالا - ساني - كاي هافرتز.
تشكيل منتخب إسبانيا لمباراة ألمانيا
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
الدفاع: داني كارفاخال - روبن لو نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا.
الوسط: بيدري - رودري فابيان رويز.
الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز.
حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في يورو 2024
حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.
حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.
حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.
حكم رابع: السلوفاكي إيفان كروزلياك.
حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.
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