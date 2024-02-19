الإثنين 19 فبراير 2024
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صحة ومرأة

قناع القهوة النهاري لتعزيز نضارة البشرة وتوحيد لونها

نضارة البشرة، فيتو
نضارة البشرة، فيتو

في النهار تحرص الفتيات على الخروج ببشرة أكثر نضارة وحيوية ما يزيد جمالهن بعيدا عن مستحضرات التجميل التي تدمر البشرة.

والبشرة الجميلة تحتاج العناية الجيدة حيث الترطيب اليومي والتنظيف وأقنعة السنفرة للحفاظ على جمالها وخلوها من جميع المشكلات.

قناع القهوة النهارى لتعزيز نضارة البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع القهوة النهاري لتعزيز نضارة البشرة وتوحيد لونها.

المكونات:-

ملعقة قهوة

ملعقة زبادى

ملعقة زيت جوجوبا

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها القهوة.
  • نضيف الزبادى الكريمي ونقلب جيدا.
  • ثم نضيف زيت الجوجوبا ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أي تكتلات.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يوحد لون البشرة ويعزز من نضارتها وحيويتها ويغنى عن استخدام مستحضرات التجميل لذا يجب الإهتمام بتطبيقه.
قناع القهوة النهاري لتعزيز نضارة البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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