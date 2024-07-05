الجمعة 05 يوليو 2024
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محافظات

غرق طفلتين من أسرة واحدة بترعة في الإسماعيلية

الطفلتان الغارقتان،
الطفلتان الغارقتان، فيتو

لقيت طفلتان مصرعهما جراء غرقهما في إحدى الترع بقرية كساب التابعة لمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية

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انتقال الأجهزة الأمنية عقب البلاغ 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد بغرق طفلتين من أسرة واحدة بمياه إحدى الترع بضاحية كساب التابعة لمركز ومدينة القصاصين.  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، كما تم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى لتمشيط المياه وانتشال جثماني الطفلتين. 

نقل الجثمانين للمشرحة 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بسيارة إسعاف لنقل جثماني الطفلتين إلى مشرحة مستشفى القصاصين لتكون تحت تصرف النيابة. 

وتبين أن الجثمانين لطفلتين من أسرة واحدة تدعوان ابتسام حسين فلاح 6 سنين، حبيبة محمد فلاح 4 سنين مقيمين بقرية كساب التابعة لمركز القصاصين بالإسماعيلية. 

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