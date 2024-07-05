نتنياهو يمنع وزير الدفاع من عقد لقاء مع رئيسي الموساد والمخابرات
ذكرت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع وزير جيش الاحتلال، جالانت من عقد لقاء بشأن صفقة الرهائن مع رئيسي الموساد والمخابرات.
نتنياهو يمنع وزير جيش الاحتلال من عقد لقاء مع رئيسي الموساد والمخابرات
وقال نتنياهو لجالانت : "أنت لست رئيسا للوزراء وعليك أن تأتي لمناقشتي فقط حين نضوج كل شيء".
ونشب خلاف بين أعضاء حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة وعرقلة صفقة الأسرى.
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