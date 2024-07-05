الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يمنع وزير الدفاع من عقد لقاء مع رئيسي الموساد والمخابرات

نتنياهو وجالانت،
نتنياهو وجالانت، فيتو

ذكرت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع وزير جيش الاحتلال، جالانت من عقد لقاء بشأن صفقة الرهائن مع رئيسي الموساد والمخابرات.

نتنياهو يمنع وزير جيش الاحتلال من عقد لقاء مع رئيسي الموساد والمخابرات

وقال نتنياهو لجالانت : "أنت لست رئيسا للوزراء وعليك أن تأتي لمناقشتي فقط حين نضوج كل شيء".

ونشب خلاف بين أعضاء حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة وعرقلة صفقة الأسرى.

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يديعوت أحرونوت: بن غفير هدد نتنياهو بإسقاط الحكومة بسبب صفقة التبادل

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خبير عسكري: لا نية لدى نتنياهو لإنهاء حرب غزة

 

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نتنياهو جيش الاحتلال صفقة الرهائن الموساد المخابرات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي صفقة الأسرى

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