خبير عسكري: لا نية لدى نتنياهو لإنهاء حرب غزة

قال العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه لا نية أكيدة لدى نتنياهو لإنهاء حرب غزة ما سينعكس بدوره على الجبهة اللبنانية وحزب الله اللبناني.

جاء ذلك خلال رده على استفسار حول السيناريوهات لتداعيات الحرب المحتملة بين حزب الله وإسرائيل وتأثيرها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

خلافات بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال

وأضاف سريوي، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنَّه رغم الاتفاق مع حماس الوشيك والمحتمل عند النظر إلى قرب انتهاء المفاوضات بالدوحة، إلا أن نتنياهو لا يزال يراوغ، موضحًا: الإسرائيليون أنفسهم يقولون إنه قد يفسد صفقة المفاوضات ويقلب الطاولة في أي وقت.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يزال يتحدث عن عدم رغبته في إنهاء الحرب على غزة قبل تحقيق أهدافها المزعومة كاملة، وهناك خلاف بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال فقادة الجيش يريدون إنهاء الحرب وإتمام الصفقة لإدراكهم مخاطر التصعيد مع لبنان وفتح جبهة في الشمال، على عكس نتنياهو المرهون بقاءه في الحكم باستمرار العدوان على غزة.