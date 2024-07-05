الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

7 قطاعات تتصدر قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 7 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 783  مليون جنيه.

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 564 مليون جنيه.

- قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 386 مليون جنيه. 

- أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 336 مليون جنيه. 

- خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 332 مليون جنيه. 

- اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 275 مليون جنيه.

- رعاية صحية وادوية بقيمة تداول بلغت  113 مليون جنيه. 
 

تداولات نهاية الاسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح  نحو 5 مليارات جنيه. 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

آخر جلسات الأسبوع اخبار المحافظات اسعار العملات الدوري المصري الشركات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

نار رغم التصفيات، أسعار الملابس والأحذية في الأسواق استعدادًا لعيد الفطر (صور)

مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا في عهد السيسي.. تنسيق مشترك في مختلف المجالات.. وتوافق على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة

قرارات حكومية حاسمة.. مدبولي: خفض أسعار السلع بنسبة 15% إلى 20% خلال 48 ساعة تصل لـ 30% بعد العيد.. فرق متابعة من مجلس الوزراء للأسواق

مدبولي للتجار والمصنعين: يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20%

تفاصيل تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمنظومة المخلفات الصلبة.. 3 وزراء يوقعون العقود.. التكلفة 565 مليون جنيه.. وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة لـ 50% العام المالي المقبل

توقيع عقود المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة

أخبار الأهلي.. عودة الأحمر للتدريبات.. موقف الشحات ووسام أبو علي.. أشعة جديدة لهذا اللاعب.. وكولر يتسلم تقريرا عن مشاركة القندوسي مع منتخب الجزائر أمام بوليفيا

مدبولي يستعرض تقرير المتابعة الثاني لخطة الحوار الوطني

الأكثر قراءة

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

الكيلو يصل لـ 500 جنيه، ننشر أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

تبدأ من 15 جنيهًا، تعرف على أسعار 17 نوعًا من المانجو بالأسواق

وفاة لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

منوعات

المزيد

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك أمام الإسماعيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية 1445 وبداية العام الهجري الجديد 1446

تسبيح المخلوقات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 41 من سورة النور

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

المزيد
الجريدة الرسمية