7 قطاعات تتصدر قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 7 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 783 مليون جنيه.

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 564 مليون جنيه.

- قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 386 مليون جنيه.

- أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 336 مليون جنيه.

- خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 332 مليون جنيه.

- اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 275 مليون جنيه.

- رعاية صحية وادوية بقيمة تداول بلغت 113 مليون جنيه.



تداولات نهاية الاسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح نحو 5 مليارات جنيه.

البورصة، فيتو

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% عند مستوى 12257 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

البورصة، فيتو

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.