الخميس 02 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أكلات ممنوعة لمرضى الكوليسترول (فيديو)

الكوليسترول، فيتو
الكوليسترول، فيتو

يحرص مرضى الكوليسترول على اتباع نظام غذائي صحى يساعد فى خفض الكوليسترول المرتفع سريعا، حتى لا يتأثر القلب والأوعية الدموية.

والكوليسترول المرتفع للاسف يزيد من فرص حدوث جلطات القلب والمخ، لذا يجب التنبه لعلاجه سريعا حفاظا على الصحة.

أكلات ممنوع تقديمها لمرضى الكوليسترول 

وتقول الدكتورة إيمان عز اخصائي التغذية العلاجية، فى لقائها ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية ten، أكلات ممنوع تقديمها لمرضى الكوليسترول، منها:-

  • الأكلات الدسمة
  • المقاسات
  • الدهون
  • اللحوم الحمراء
  • القشريات مثل الجمبري
  • الوجبات السريعة جميعها

وأضافت إيمان، أنه يجب استبدال هذه الأطعمة بالأسماك خاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين وذلك لأنها تحتوى على الأوميجا 3 التى تخفض مستوى الكوليسترول بالدم، مما يحب الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة والطعام المبانى بشكل عام لأنه يساعد فى خفض مستوى الكوليسترول بالدم.

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أسباب ارتفاع الكوليسترول بالدم 

هناك أسباب وراء الإصابة بارتفاع الكوليسترول بالدم، منها:-

  • التدخين حيث يسبب نقص الكوليسترول الجيد بالدم ويرفع من الكوليسترول الضار.
  • تناول الأكلات الدسمة الغنية بالدهون مثل المسبكات والمقليات والأكلات الدهنية والوجبات السريعة.
  • السمنة وهى سبب من أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.
  • العامل الوراثي حيث إن وجود تاريخ عائلى للكوليسترول والدهون الثلاثية بالجسم يزيد من فرص الإصابة بارتفاع الكوليسترول بالدم.
  • تزداد فرص الإصابة بالكوليسترول فى النساء أكثر من الرجال.
  • النظام الغذائي الخاطئ هو واحد من أسوأ العادات التي يمكن أن تدمر حياتك كلها، فالاعتماد على الدهون المشبعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة يهدد حياتك بالخطر، ويؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم سريعا.
  • الكسل واحد من الأسباب الرئيسية لارتفاع الكوليسترول في الدم وكسولا.
  • قلة النشاط البدني قد يزيد من مستوى.
  • LDL، وهذا بدوره يقلل من الكولسترول الجيد.

وارتفاع الكوليسترول بالدم عادة ليس له أعراض إلا فى حالة تراكمه على الشرايين مسببا تكون طبقة تعرف بالبلاك، ووقتها تكون الحالة خطيرة ويجب العلاج سريعا لتجنب مضاعفات الكوليسترول.

أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم 

من أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم:-

  • الغثيان، حيث تحدث بعض الاضطرابات في المعدة والأمعاء، والناتجة عن الطعام الدسم.
  • الشعور بالتعب الشديد، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، حيث أن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قبل الغدة الدرقية.
  • ضيق التنفس، وهو ناتج عن وجود مشكلة في تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول به.
  • آلام شديدة في الصدر، وهذا يعني احتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول.
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