لقاء يجمع بين حسن نصر الله ووفد من حماس لبحث الأوضاع في غزة

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، وفدًا قياديًا من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحيّة.

آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين ومستجدات المفاوضات

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أنه جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عمومًا، وغزة خصوصًا، وأوضاع الجبهات في لبنان واليمن والعراق.

ووفق ما تم تداوله من وسائل إعلام محلية فأن نصر الله، بحث أيضًا آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام بين حركة حماس وإسرائيل، وأجواءها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة.

وأكد الطرفان مواصلة التنسيق الميداني والسياسي، وعلى كل صعيد، بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة للحركتين، بحسب تقارير لبنانية.