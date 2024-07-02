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أخبار مصر

لبحث حقوق الشعب الفلسطيني، شيخ الأزهر يلتقي اليوم كبار المسؤولين في ماليزيا

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو
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يلتقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء كبار المسؤولين، والقيادات الدينية والثقافية والسياسية، في ماليزيا لدعم العلاقات الأزهرية الماليزية، وتعزيز الموقف الإسلامي الموحد فيما يتعلق بمواجهة العدوان على غزة والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.  

 

جولة شيخ الأزهر في جنوب شرق آسيا

وغادر فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس الاثنين، العاصمة المصرية، متوجهًا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور؛ حيث يقوم فضيلته بجولة جديدة لجنوب شرق آسيا، تضم ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، وذلك بناءً على عدد من الدعوات الرسمية التي قدَّمتها الدول الثلاثة.

زيارة شيخ الأزهر إلي العاصمة كوالالمبور

ومن المقرَّر أن يلتقي شيخ الأزهر خلال تواجده في العاصمة كوالالمبور رئيس الوزراء الماليزي،  داتؤ سري أنور إبراهيم، وعقد لقاءات تشاورية مع القيادات الدينية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني في ماليزيا؛ لبحث سبل تعزيز دور الأزهر والاستفادة من خبراته الكبيرة، وتعميم خدماته الدعويَّة والتعليميَّة في ماليزيا، والتوسع في إنشاء مراكز أزهرية لتعليم اللغة العربية في ماليزيا.

كما يحرص شيخ الأزهر على الالتقاء بالشباب الماليزي والتحاور معهم حول أبرز القضايا المجتمعيَّة المعاصرة؛ حيث يعقد فضيلته عددًا من اللقاءات مع طلاب العلوم الإسلاميَّة وباحثيها في الجامعات الماليزية.

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شيخ الأزهر يتوجه إلى ماليزيا ضمن جولة جديدة لجنوب شرق آسيا

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استجابة لدعوات رسمية، اليوم شيخ الأزهر يبدأ جولة خارجية في جنوب شرق آسيا

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