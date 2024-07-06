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اقتصاد

6 شركات للسمسرة تتصدر الأكثر تداولا بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 شركات قائمة شركات السمسرة الأكثر تداولا بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 567 مليون جنيه.
- ثاندر لتداول الاوراق المالية بقيمة تداول بلغت 559 مليون جنيه.
- هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 544 مليون جنيه.
- آي إف جي هيرميس الدولية للوساطة بقيمة تداول بلغت 405 مليون جنيه. 
- كايرو كابيتال سيكيورتيز بقيمة تداول بلغت 331 مليون جنيه. 
- بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 326 مليون جنيه. 
 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح  نحو 5 مليارات جنيه. 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

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