6 شركات للسمسرة تتصدر الأكثر تداولا بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع
تصدرت 6 شركات قائمة شركات السمسرة الأكثر تداولا بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:
- التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 567 مليون جنيه.
- ثاندر لتداول الاوراق المالية بقيمة تداول بلغت 559 مليون جنيه.
- هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 544 مليون جنيه.
- آي إف جي هيرميس الدولية للوساطة بقيمة تداول بلغت 405 مليون جنيه.
- كايرو كابيتال سيكيورتيز بقيمة تداول بلغت 331 مليون جنيه.
- بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 326 مليون جنيه.
تداولات نهاية الأسبوع
تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح نحو 5 مليارات جنيه.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% عند مستوى 28362 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% عند مستوى 12257 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية