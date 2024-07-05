طريقة عمل فتة البطاطس باللحم المفروم والزبادي، أكلة لذيذة
طريقة عمل فتة البطاطس، البطاطس من الخضراوات المهمة التى يسهل تشكيلها ولها عشاق كثيرون لمذاقها المميز.
وطريقة عمل فتة البطاطس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.
وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل فتة البطاطس باللحم المفروم والزبادي.
مكونات عمل فتة البطاطس:-
مكعبات بطاطس
ربع كيلو لحم مفروم
بصلة مفرومة
ربع كوب دبس رمان
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
كوب عصير طماطم
ملح وفلفل واعشاب ايطالي
بقدونس مفروم
2 كوب زبادي
كوب لبنة
ثوم مفروم
خبز محمص
مكسرات محمرة
طريقة عمل فتة البطاطس باللحم المفروم والزبادى:
- تقلي البطاطس حتي تصبح ذهبية ثم تخرج وتصفي.
- يشوح البصل حتي يذبل ثم يضاف له اللحم والملح والفلفل والاعشاب الايطالية حتي ينضج.
- ثم يضاف له الدبس والصلصة وعصير الطماطم والثوم ويقلب حتي تتسبك الطماطم.
- في طبق تقلب الزبادي واللبنة والثوم.
- في طبق التقديم نضع البطاطس وطبقة من اللحم وطبقة من الخبز وطبقة من الزبادي.
- تكرر العملية حتي انتهاء الكمية
يغطي الوجه بالزبادي والمكسرات والخبز والبقدونس ويقدم.
فوائد البطاطس
والبطاطس لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها بإستمرار، ومن فوائد البطاطس:
- تساعد فى مقاومة الأورام السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
- مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك وبالتالى تحافظ على نمو الجنين بشكل صحى وتحميه من التشوهات.
- تساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.
- تساعد فى مقاومة الالتهابات بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.
- تعزز حركة الجهاز الهضمي وتساعد فى علاج عسر الهضم.
- تساعد فى علاج الإمساك.
- تخفض فرص الإصابة بنزلات البرد.
- تعزز من جمال البشرة ونضارتها وتحافظ على شبابها لأنها تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.
- تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يساعد فى توسيع الأوعية الدموية.
- تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتقلل حدوث الشد العضلي أثناء التمرين وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يقوى العضلات.
- تحافظ على صحة العظام وتقوى المفاصل والأسنان لاحتوائها على الكالسيوم.
- تقوى المناعة لاحتوائها على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
- تساعد فى إنقاص الوزن إذا تم تناولها على حالتها فهى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.
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