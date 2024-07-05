طريقة عمل سمبوسك الجبن بدون عجين، هشة ومذاقها لا يقاوم

طريقة عمل سمبوسك الجبن، السمبوسك من المعجنات الشهيرة واللذيذة التى تقدم كمقبلات على مائدة الطعام ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل سمبوسك الجبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل سمبوسك الجبن بدون عجن.

مكونات عمل سمبوسك الجبن:-

جبن موزاريلا أو شيدر أو خليط بينهم

خبز توست

2 ملعقة كبيرة دقيقة مذابة في قليل من الماء للحصول علي عجين سائل نوعًا ما

زيت للقلي

بيض مخفوق

بانكو أو فتات خبز ياباني

طريقة عمل سمبوسك الجبن بدون عجن:

تنزع بسكين حواف التوست.

يفرد التوست بواسطة النشابة حتي يصبح رقيق قليلًا.

يحشي الطرف من التوست بالجبن

ثم يغلق علي شكل مثلث.

ثم يغلق علي شكل مثلث. مع دهن حافة الخبز بخليط الدقيق للصقها ببعضها البعض.

يغمس في البيض، ثم البانكو.

يقلي في الزيت الساخن حتي تمام النضج.

ثم يقدم ساخنا.

سمبوسك الجبن بدون عجن

ولعمل البيتزا

مكونات عمل البيتزا:

كيلو دقيق فاخر منخول

بيضة

كوب زبادي

2 ملعقة مايونيز

ربع كوب زيت

رشة ملح

ملعقة سكر

كوب ماء دافئ

كيس خميرة فورية

رشة زعتر حسب الرغبة

لصلصة البيتزا

2 ملعقة صلصة طماطم

فص ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

ملعقة خل ابيض

ربع كوب ماء

للحشو

مكعبات طماطم

مكعبات فلفل رومي

بصل شرائح

جبن شيدر مبشور

جبن موزاريلا مبشور

جبن رومي مبشور

حلقات زيتون

هوت دوج أو بسطرمة

ويمكن إضافة أي نوع لحوم حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا:

نحضر بولة ونضع بها الخميرة والسكر والماء ونقلب جيدا، ونتركه جانبا.

نحضر بولة عميقة وكبيرة وننخل بها الدقيق ثم نحدث حفرة بالمنتصف ونضع بها البيض والزيت والزبادي والملح والمايونيز، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضيف الماء المخلوط بالخميرة تدريجيا مع العجين حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير ملتصقة باليد.

نضع الخميرة فى بولة ونغطيها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

نحضر العجين ونقسمه إلى 3 قطع متساوية.

ونفرد كل قطعة في صينية فرن متوسطة الحجم.

نحدث فتحات بالعجين بواسطة الشوكة.

نحضر صلصة البيتزا حيث نشوح الثوم ونضيف الخل والصلصة ونقلب ثم نضيف الماء والتوابل ونتركها تتسبك قليلًا ونرفعها من على النار.

ندهن العجين بصلصة البيتزا ونرص فوقها الخضراوات واللحوم والزيتون والجبن.

ندخل البيتزا الفرن الساخن لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج وذوبان الجبن.

نخرج البيتزا ونقطعها وتقدم ساخنة.