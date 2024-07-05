الدوري الممتاز، الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة أمس الخميس من التدريبات، بعد التعادل مع فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته المقبلة في الدوري الممتاز بعد التعادل أمام فاركو بهدف لمثله في استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الزمالك وفاركو

تعادل فريق الزمالك مع نظيره فاركو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 28، فيما تعادل لـ فاركو شكري نجيب عن طريق ركلة جزاء أيضا صوبها بنجاح في الدقيقة 39.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، جمعها من 23 مباراة، بواقع 11 فوزا، و5 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، حصل عليها من 29 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13 مواجهة.