تصريحات أثارت الجدل من أعضاء مجلس الزمالك.. أحمد سليمان: أتمنى إعادة مباراة القمة.. نيرة الأحمر تصف بعض الجماهير البيضاء بالقلة المندسة.. ومحمد طارق نفسي أبقى جامد زي الأهلي

أثارت تصريحات بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك جدلا واسعا وانتقادا كبير من جماهير القلعة البيضاء خاصة بعد قرار الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي ثم استكمال الدوري الممتاز بشكل طبيعي من لقاء سيراميكا كليوباترا الماضي.

وكان نادي الزمالك يرفض استكمال الدوري الممتاز ليقرر الانسحاب من مباراة الأهلي قبل أن يخوض مباراة سيراميكا كليوباترا ويوضح أسباب استكمال المسابقة للجماهير والإعلام في بيان رسمي.

وخرج بعض أعضاء مجلس الزمالك في تصريحات تلفزيونية أثارت غضب جماهير الزمالك ونالت انتقادات واسعة خاصة أنها ليست في موضعها.

أحمد سليمان: أتمنى إعادة مباراة القمة

طالب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، بإعادة مباراة الأهلي، رغم أن الأبيض هو من قرر الانسحاب من اللقاء.

وقرر الزمالك عدم خوض مباراة الأهلي، لعدم تنفيذ مطالبه من قبل رابطة الأندية قبل أن يتخذ قرارًا جديدًا باستكمال بطولة الدوري وخوض لقاء سيراميكا كليوباترا.

وجاءت تصريحات أحمد سليمان مثيرة للجدل وانتشرت بشكل واسع خاصة أن بعض جماهير الزمالك كانت غاضبة من قرار استكمال الدوري.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر برنامج اللعيب الذي يظهر معه كضيف دائم:"لو أنت قلبك جامد بقى واتحاد الكرة جامد تعالى نعيد ماتش الأهلي والزمالك مع سموحة وبيراميدز".



وأضاف:" ممكن ماتش الأهلي والزمالك يتعاد؟ ياريت، تعالى بقا نعيده، احنا كنا عايزين نوصل رسالة، والرسالة وصلت بدليل إن السيد الوزير اجتمع مع الكابتن حسين لبيب وأحمد دياب".

يأتي هذا بعد أزمة مباراة سموحة وبيراميدز، والتي كانت تجمع بين الفريقين في الدوري وقرر الحكم إلغاء المباراة بسبب حريق نشب في استاد الإسكندرية، قبل أن تقرر الرابطة استكمالها يوم أمس الثلاثاء بواقع 41 دقيقة.



نيرة الأحمر تهاجم بعض جماهير الزمالك: قلة مندسة

وجهت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عدة رسائل قوية تؤكد فيها أن هناك قلة مُندسة بين جمهور الأبيض تنتمي لصالح أشخاص يعملون ضد القلعة البيضاء.

وأبدى جمهور الزمالك غضبه من مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بعد استكمال مباريات الدوري دون أن تتحقق مطالب القلعة البيضاء الأربعة رغم الانسحاب أمام الأهلي وخسارة 6 نقاط.

وكان أول رد فعل من الجمهور هو غيابه عن مواجهة الزمالك الماضية ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وقالت نيرة في تصريحات عبر قناة الزمالك: "جمهور الزمالك عظيم ويُعلمنا الوفاء والتضحية والانتماء والمساندة، ويريد دائما أن يكون النادي في أفضل مكانة وهذا ليس عيبا، ويريد أن يحصل على حقه".

وأضافت: "العلاقة بين الجمهور والكيان أبدية ومستمرة وعظيمة وقوية منذ نشأة النادي".

وتابعت: "ولكن هناك قلة مُندسة لا تساند النادي، الجمهور الحقيقي لا يتم توجيه ولا أحد يسيطر عليه وحب الزمالك هو الذي يحركهم".

واستكملت نيرة الأحمر حديثها: "القلة المندسة والموجهة والمُغرضة التي تنتمي لأشخاص لن تستطيعوا أن تدخلوا أو تؤثروا على العلاقة بين الجمهور والكيان، أنتم تتبعون وتحبون أشخاص وليس الكيان، ولا تمثلوا جمهور الزمالك".

وأكدت: "القلة المُندسة تندس بين الجمهور لصالح بعض الأشخاص، وحتى لو الجمهور زعلان نحن كمجلس إدارة نقدر زعلهم، وسيأتي اليوم الذي سيتم فيه كشف هذه القلة المندسة".

وأتمت نيرة حديثها، قائلة: "نمتلك مجلس إدارة يفعل كل شيء من أجل النادي، وهم مشجعين درجة ثالثة، وحب الكيان هو الذي يحركهم".

وغضب بعض جماهير الزمالك من تصريحات نيرة الأحمر خاصة أنها وصفت البعض منهم بالقلة المندسة بعد قرار عدم حضور مباراة سيراميكا كليوباترا.

عضو مجلس الزمالك: نفسي أبقى جامد زي الأهلي وسيد عبد الحفيظ كان عنده حق

قال محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن جمهور الأبيض يريد رؤية ناديه "جامد" مثل النادي الأهلي.

وواصل محمد طارق في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "نفسي أبقى جامد زي الأهلي لكن مفيش عوامل تساعدني".

وأضاف: “سيد عبد الحفيظ كان عنده حق لما قال (النادي الأهلي جامد)”.

وواصل: “بيراميدز الآن فريق بينافس وفريق قوي ليه فى حاجات بتحصل تؤثر عليه زي إيقاف الشيبي نجم الفريق وهناك معوقات توضع أمامه دائما، أي المشكلة أن بيراميدز يفوز بلقب الدوري المصري”.

وأضاف: “ليه بيتحط رخامة لبيراميدز؟ عشان بينافس على الدوري المصري إيه المشكلة يعني لما بيراميدز ياخد الدوري”.

وقال: "عشنا عمرنا كله الأهلي يفوز بلقب الدوري 8 سنوات والزمالك مرتين".

وأشار: "الدوري المصري في تراجع ويفتقد المنافسة الحقيقية".

وتابع: "كل أندية الدوري المصري لديها نفس المطالب التي طالب بها الزمالك وحركنا المياه الراكدة".

وواصل: "ثروت سويلم استفز وقلل من نادي الزمالك ولا بد أن يعرف أنه في خصومة مع نادٍ كبير".

وانتقدت جماهير الزمالك تصريحات محمد طارق خاصة أنه قال أن النادي الاهلي جامد وأنا نفسي ابقا جامد زيه.