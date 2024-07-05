الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

المنتخب الأولمبي يبدأ اليوم معسكره الأخير استعدادا لأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي يبدأ استعداداته لأولمبياد باريس، فيتو

المنتخب الأولمبي، ينطلق اليوم الجمعة معسكر منتخب مصر الأولمبي، استعدادا للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024، المقرر انطلاقها يوم ٢٤ يوليو الجاري، وتستمر حتى ١٠ أغسطس المقبلين. 

ويستمر معسكر المنتخب الأولمبي حتى موعد السفر إلى فرنسا يوم ١٠ يوليو الجاري على متن طائرة خاصة للمشاركة في أولمبياد باريس. 

مباراتان وديتان في فرنسا

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين على الأراضي الفرنسية أمام أوكرانيا يوم ١٤ يوليو وأمام العراق يوم ١٧ يوليو. 

قائمة المنتخب الأولمبي فى أولمبياد باريس

وأعلن البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي أمس الخميس قائمة الفريق النهائية في أولمبياد باريس وضمت ٢٢ لاعبا هم: 

محمد النني وأحمد مصطفى زيزو وثلاثي حراسة المرمى حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحا وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وإبراهيم عادل ومحمود صابر وحسام عبدالمجيد ومحمد شحاته وزياد كمال ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد حمدي وأسامة فيصل وأحمد قطة ومصطفى ميسي، بالإضافة إلى الثنائي المحترف بلال مظهر وعمر فايد.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

 

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.

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