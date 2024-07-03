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رياضة

صدمة جديدة لـ ميكالي، إياد العسقلاني يعلن إصابته قبل انطلاق الأولمبياد

إياد العسقلاني مدافع
إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي، فيتو

المنتخب الأولمبي، تلقى البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي صدمة جديدة، قبل انطلاق مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس المقرر انطلاقها يوم 24 يوليو الجاري.

وتكمن الصدمة التي تلقاها المدير الفني للمنتخب الأولمبي في خبر إصابة إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، وأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة في الفترة الأخيرة.

إياد العسقلاني يعلن إصابته في الكعب

وكتب إياد العسقلاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: الحمد لله دائمًا وأبدًا.. وقدر الله ما شاء فعل.. تمزق في كعب القدم.

إياد العسقلاني يعلن إصابته في كعب القدم، فيتو

أزمة الثلاثي فوق السن

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة بين المنتخب الأولمبي من جهة وناديي الأهلي وبيراميدز، بسبب رفض الأول ترك أى لاعب فوق السن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، فيما رفض الثاني ترك مصطفى فتحي للمشاركة في الأولمبياد، بسبب التنافس المحتدم بين الفريقين على لقب الدوري.

وكان البرازيلي ميكالي قد طلب ضم ثلاثي الأهلي فوق السن محمد عبد المنعم وإمام عاشور والحارس محمد الشناوي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب الإدارة الحمراء.

وكشف المصدر لفيتو، أن أربعة لاعبين مثل عمر الساعي ومحمد مغربي وأحمد نادر حواش وعلي زعزع، أي منهم مرشح لدخول القائمة في أي لحظة وخروج آخرين.

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