الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

إصابة جندي إسرائيلي بمعارك في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف  بإصابة جندي من الكتيبة 8101 بجراح خطيرة خلال معركة وسط قطاع غزة.

وذكرت  كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر عنها اليوم الخميس،  أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم واشتبكت مع أفرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية.

كتائب القسام توقع قوة إسرائيلية بكمين في الشجاعية

وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 17 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة جرحاه المعلنة إلى 4066 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 2069 خلال الهجوم البري.

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جيش الاحتلال كتائب القسام حماس حي الشجاعية

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