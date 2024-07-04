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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 13 عسكريا خلال الأسبوع الأخير

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن 13 عسكريا إسرائيليا قتلوا خلال الأسبوع الأخير، مشيرة إلى أن الجيش يواجه تحديا في منطقة الشجاعية.

وفي وقت سابق قالت  كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر عنها، إنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم، واشتبكت مع أفرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية.

كتائب القسام توقع قوة إسرائيلية بكمين في الشجاعية

وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 17 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة جرحاه المعلنة إلى 4066 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 2069 خلال الهجوم البري.

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جيش الاحتلال منطقة الشجاعية حماس كتائب القسام

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