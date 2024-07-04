المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع حاليا لمناقشة صفقة الأسرى مع حماس.
رئيس الموساد يترأس الوفد الإسرائيلي بمحادثات الصفقة
ومن جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم بأن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيترأس الوفد الإسرائيلي في محادثات صفقة تبادل الأسرى.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، أن مصدرا فلسطينيا مقربا من جهود الوساطة، أكد أن حماس أبدت مرونة بشأن بعض البنود، وسيسمح ذلك بالتوصل إلى اتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل.
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