مسئول أمريكي: رد حماس يدفع المفاوضات إلى الأمام
ذكر مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن محادثات الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركزت على تفاصيل مفاوضات الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة.
رد حماس يدفع المفاوضات إلى الأمام
وأضاف المسئول الكبير في الإدارة الأمريكية، أن الجانبين ناقشا القضايا العالقة التي يرتبط معظمها على وجه التحديد بكيفية تنفيذ الاتفاق.
وأكد المسئول الأمريكي أن رد حماس يدفع العملية إلى الأمام وقد يوفر الأساس لإبرام صفقة من أجل التوصل لاتفاق نهائي.
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