حزب الله يوقع جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أدميت، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح.

خسائر جيش الاحتلال في المعارك مع حزب الله

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل نائب قائد سرية في معارك الجبهة الشمالية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه "إنه رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ و20 طائرة مسيرة من لبنان تجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان السورية المحتلة، في عملية وصفها بأنها وابل هائل من القذائف".

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