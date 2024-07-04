الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

حزب الله يوقع جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح

حزب الله يستهدف موقع
حزب الله يستهدف موقع إسرائيلي، فيتو

أعلن حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أدميت، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح.

 

خسائر جيش الاحتلال في المعارك مع حزب الله 

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل نائب قائد سرية في معارك الجبهة الشمالية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه "إنه رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ و20 طائرة مسيرة من لبنان تجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان السورية المحتلة، في عملية وصفها بأنها وابل هائل من القذائف".

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اندلاع حرائق في شمال إسرائيل بسبب قصف حزب الله

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حزب الله يعلن قصف إسرائيل بأكثر من 250 صاروخا خلال 24 ساعة

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حزب الله جيش الاحتلال إسرائيل لبنان

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حزب الله يعلن قصف إسرائيل بأكثر من 250 صاروخا خلال 24 ساعة

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