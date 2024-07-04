يدعو لاحتلال سيناء، من هو المتطرف إلياهو لسان نتنياهو

منذ تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة، اعتاد العالم والشرق الأوسط سماع تصريحات عنصرية وتحريضية، كافية لإشعال حرب عالمية ثالثة.

وزير التراث الإسرائيلي يدعو لاحتلال سيناء

ومع بدء العدوان على غزة، جرت عدة تصريحات متطرفة من رموز اليمين المتطرف فى إسرائيل، أحدهم دعا لاحتلال الضفة والآخر طالب بالحرب مع لبنان، وكان أكثرهم صدمة مطالبة وزير التراث الإسرائيلي (المتطرف) عميحاي إلياهو، بضرب غزة بـ النوووي، وبات معروف إعلاميا بوزير القنبلة النووية.

وفى ظل التصريحات الصادرة عن وزراء نتنياهو بدون دراسة أو وعى لمدى خطورتها، أعاد إلياهو، أمس، نشر تدوينة تروج لبيع بضائع تحمل رسومات تدعو إلى احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية.

عميحاي إلياهو يحرض على احتلال سيناء ولبنان

المنشور الذي قام الوزير إلياهو، بإعادة نشره، عبارة عن دعاية لشراء قميص مطبوع عليه ما يفترض أنه خريطة مزعومة لإسرائيل بما في ذلك الضفة الغربية وغزة وشبه جزيرة سيناء، ووضع عليه شعار "الاحتلال الآن".

وقال وزير التراث المتطرف في التدوينة: "هل رأيت هذا القميص الجميل؟؟ طلبته الآن لجميع أفراد العائلة!.. هكذا يتم خلق الوعي!".

وأضاف الوزير الداعى لاحتلال سيناء: "انتقل إلى الرابط واقتن قمصان، مغناطيس، ملصق، وخذها في الرحلات، وقدموها لجميع الأطفال ليرتدوها وقريبا سيكون هناك مقاسات للأطفال الصغار.. ضعها على السيارة، لنخلق الوعي".

وتابع قائلا: "الشعب يطالب بالاحتلال! الاحتلال الآن!".

وزير القنبلة النووية يطالب باحتلال شبه جزيرة سيناء

وختم وزير القنبلة النووية، تدوينته برابط لموقع يبيع بضائع تحمل شعار "الاحتلال الآن" ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، وفي نهاية المطاف الأردن، وفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل".

خريطة تدعو لاحتلال سيناء، فيتو

والوزيرعميحاي بن إلياهو (يكتب اختصارا عميحاي إلياهو) سياسي إسرائيلي، ينتمي إلى اليمين المتطرف، الذي يبني مواقفه على نظريات وفتاوى دينية متشددة، ويعلن العداء الصريح للعرب والفلسطينيين، وفق معلومات نشرتها عنه قناة الجزيرة القطرية

مولد ونشأة وزير التراث الإسرائيلي المتطرف

ولد المتطرف الذي يحمل حقيبة التراث بحكومة نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة عام 1979- أي بعد حرب أكتوبر بـ 6 أعوام- وتلقى تعليمه في عدة مدارس تلمودية.

والد عميحاي هو الحاخام شموئيل إلياهو، الحاخام الأكبر لمدينة صفد، ومنه تشرب الكثير من أفكاره الدينية المتطرفة، وقد ترشح والده لمنصب الحاخام الأكبر لليهود السفارديم -الشرقيين- في إسرائيل لكنه فشل بالحصول على المنصب

وعرف شموئيل إلياهو بتصريحاته المتطرفة ضد الفلسطينيين والعرب عموما والتى أورثها لابنه، وسبق أن قال عن الزلزال المزدوج الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير 2023 إنه "عدالة إلهية"، وشبهه بحادثة إغراق جنود فرعون في البحر.

وكتب حينها بمقال له في نشرة دينية أسبوعية إن الله "يعاقب كل الدول المحيطة بإسرائيل، التي تريد احتلال أرضنا ورمينا في البحر". واعتبر أن الزلزال "طهر العالم وجعله أفضل".

وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي دعا لاحتلال سيناء هو أيضا حفيد موردخاي إلياهو، الذي كان يشغل منصب الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل، وأصل العائلة كلها من العراق، إذ إن موردخاي هو ابن الحاخام العراقي سلمان إلياهو.

أطماع إسرائيل في السيطرة على سيناء

ينتمي وزير التراث الإسرائيلي الداعي لاحتلال سيناء، إلى حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، وهو الحزب اليميني المتشدد الذي يؤيد بناء المستوطنات واستعادة السيطرة على أراضي قطاع غزة.

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في الخامس من نوفمبر 2023 أثار عميحاي إلياهو جدلا كبيرا بعدما صرح لإذاعة إسرائيلية بأن قصف قطاع غزة بقنبلة نووية هو أحد الخيارات المقبولة في رأيه، وعبر عن تضحيته بحياة الأسرى الإسرائيليين لذات الهدف.

وكشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، والتي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى خطة الاحتلال لنقل سكان قطاع غزة "قسرًا" إلى سيناء، زاعمة أنه "سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد".

وحددت الوثيقة المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي: "إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء دون عودة".

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