3 أسباب وراء تأجيل إعلان قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي، شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا في الشارع الرياضي المصري، بسبب أزمة المنتخب الأولمبي، وعجز مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالى في وضع يده على أسماء اللاعبين الـ٢٢ المطلوب إدراجهم ضمن القائمة النهائية للفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

وكشفت مصدر في اتحاد الكرة لفيتو أن سبب تأجيل إعلان القائمة حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء “هي الرغبة في إجراء تعديلات على الأسماء المدرجة بالقائمة وأبرزها محمد النني وكنا ننتظر موافقة اللجنة المنظمة للأولمبياد ولكنها تأخرت كثيرا”.



السبب الثاني بحسب المصدر، أنه كانت هناك مفاضلة بين محمد سيد سيحا حارس المقاولون ومحمد نديم حارس فاركو حتى اللحظات الأخيرة، حتى تم الاستقرار على سيحا.



الأهلي يرفض ترك ياسر ابراهيم

أما ثالث الأسباب فهو أن المنتخب الأولمبي طلب ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي كبديل عن محمد عبد المنعم خاصة أنه لا يشارك مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إصابة إياد العسقلاني لكن الأهلي رفض الطلب.

الأهلى يحدد موعد انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

أرسل النادي الأهلي، اليوم الخميس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين «حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا» بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي غدًا الجمعة، وفقًا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي للمعسكر.

وقد سبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 27/6/2024، وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولمبي واضطلاع اتحاد الكرة بمسئولياته تجاه المساس بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.