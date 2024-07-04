الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 أسباب وراء تأجيل إعلان قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي يستعد لأولمبياد باريس، فيتو

المنتخب الأولمبي، شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا في الشارع الرياضي المصري، بسبب أزمة المنتخب الأولمبي، وعجز مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالى في وضع يده على أسماء اللاعبين الـ٢٢ المطلوب إدراجهم ضمن القائمة النهائية للفراعنة في أولمبياد باريس 2024. 

وكشفت مصدر في اتحاد الكرة لفيتو أن سبب تأجيل إعلان القائمة حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء “هي الرغبة في إجراء تعديلات على الأسماء المدرجة بالقائمة وأبرزها محمد النني وكنا ننتظر موافقة اللجنة المنظمة للأولمبياد ولكنها تأخرت كثيرا”.
 

السبب الثاني بحسب المصدر، أنه كانت هناك مفاضلة بين محمد سيد سيحا حارس المقاولون ومحمد نديم حارس فاركو حتى اللحظات الأخيرة، حتى تم الاستقرار على سيحا.
 

الأهلي يرفض ترك ياسر ابراهيم

أما ثالث الأسباب فهو أن المنتخب الأولمبي طلب ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي كبديل عن محمد عبد المنعم خاصة أنه لا يشارك مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إصابة إياد العسقلاني لكن الأهلي رفض الطلب. 

الأهلى يحدد موعد انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

أرسل النادي الأهلي، اليوم الخميس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين «حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا» بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي غدًا الجمعة، وفقًا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي للمعسكر.

وقد سبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 27/6/2024، وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولمبي واضطلاع اتحاد الكرة بمسئولياته تجاه المساس بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

المنتخب الاولمبى منتخب مصر الاولمبي اتحاد الكرة الأهلي ياسر إبراهيم ميكالي اولمبياد باريس 2024

مواد متعلقة

ننشر قائمة المنتخب الأولمبي النهائية المشاركة في أولمبياد باريس

اجتماع في مكتب وزير الرياضة لإنهاء أزمة المنتخب الأولمبي

مصدر بالجبلاية: معسكر المنتخب الأولمبي بالقاهرة بدلا من برج العرب

صدمة جديدة لـ ميكالي، إياد العسقلاني يعلن إصابته قبل انطلاق الأولمبياد

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

خالد عبد الغفار: لو معدل عمر المصري مزادش يبقى فيه مشاكل صحية (فيديو)

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية