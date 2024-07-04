الخميس 04 يوليو 2024
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رياضة

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بانضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي غدًا

مجلس الأهلي،فيتو
مجلس الأهلي،فيتو

أرسل النادي الأهلي، اليوم الخميس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين «حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا» بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي غدًا الجمعة، وفقًا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي للمعسكر.

وقد سبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 27/6/2024، وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولمبي واضطلاع اتحاد الكرة بمسئولياته تجاه المساس بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.

وتأكد انضمام محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ضمن قائمة المنتخب الأولمبي لخوض دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وعلمت فيتو من مصادرها أن النني وزيزو هما فقط اللاعبان الكبار اللذين ينضمان لقائمة المنتخب بعد فشل الوصول لحل مع إدارة الأهلي لضم محمد عبدالمنعم أو إمام عاشور أو ياسر إبراهيم.

فيما كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة أن معسكر منتخب مصر الأولمبي في المرحلة الأخيرة من استعداداته لأولمبياد باريس سيقام بأحد فنادق القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن تم إلغاء فكرة إقامته بمدينة برج العرب بالإسكندرية. 

أضاف المصدر، أن المعسكر كان مكررا أن ينطلق غدا الجمعة، إلا أن أزمة انضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز في الساعات الماضية، قد تدفع الجهاز لتأجيل المعسكر 48 ساعة، على أن ينطلق الأحد المقبل، وفي هذه الحالة سيتم تأجيل موعد السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ليكون 13 يوليو الجاري بدلا من يوم 10 من الشهر نفسه. 

ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، فيتو

في سياق آخر، تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة المنتخب الأولمبي، وما شهدته الساعات الماضية قبل إعلان القائمة النهائية للفريق التي ستسافر إلى فرنسا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد رفض الأهلي وبيراميدز التخلي عن أي لاعب من الكبار لدعم قائمة الفراعنة في الأولمبياد.

زيزو موضوعه منتهي

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "المنتخب الأولمبي طلب من الأهلى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومن بيراميدز مصطفى فتحى، وخيّر الأهلي لو موضوع عبد المنعم سيكون صعبا لا يمانع ضم ياسر إبراهيم بدلا منه، وأحمد سيد زيزو موضوعه انتهى ولا توجد ممانعة من اللاعب أو النادي لأن ظروف منافسة الزمالك فى مسابقة الدوري تسمح له بالتخلي عن لاعبه، وزيزو يستحق كل شيء جميل لأنه لاعب رده دائما في الملعب".

ميكالي يعمل إيه؟

وتابع شوبير: "مش عارفين نحط جدول، ولا عارفين نودى اللاعبين للمنتخب، طب ميكالي يعمل إيه؟ لما ييجى عادل وصابر والدبيس وحمزة علاء هيكونوا أساسيين، وكان هيسند بعبد المنعم أو ياسر إبراهيم، ودول 6 لاعبين أساسيين، هل بعد كده تتوقع نجاح المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد ولا ندى الأعذار من دلوقتى، وكل الناس أشادت بـ ميكالي سلوكا ونظاما وانضباطا، وأتمنى أن تمر هذه الأزمة على خير".

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