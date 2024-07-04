الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة  فريق الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز

وشهدت المباراة في الدقيقة 21 هدفا لصالح طلائع الجيش عن طريق محمد حمدي زكي لكن تم إلغاءؤه بعد العودة لتقنية الـ  VAR.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري مكون من: 

تشكيل الاتحاد السكندري، فيتو 

تشكيل طلائع الجيش أمام  الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل طلائع الجيش مكون من: 

حراسة المرمى: عمرو رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي - عبدالرحمن شيكا - يسري وحيد - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - علي حمدي - محمد دياب - محمد هاني.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد متعب. 

ويجلس على دكة البدلاء:
جودين - أحمد الشيخ - كريم صفوت. السيد أحمد - عمر السعيد - عماد سيد معوض - موسى دياورا - عمر حسانين.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد 

وتنقل مباراة طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري المصري الممتاز. 

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري

ويحتل فريق طلائع الجيش قبل مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندري، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، حيث خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في عشر مواجهات وخسر 9، وسجل لاعبوه 23 هدفا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفا. 

في المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل 10 مباريات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا. 

تشكيل طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بالدوري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الدوري المصري الاتحاد السكندري طلائع الجيش الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

تشكيل طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

تشكيل الداخية أمام الأهلي في الدوري الممتاز

مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بالدوري

بدلاء الأهلي لمباراة الداخلية في الدوري الممتاز

أرقام وبطولات كهربا مع الأهلي بعد اقترابه من مغادرة القلعة الحمراء

سبب غياب طاهر محمد وأكرم توفيق عن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

استقبال حافل من لاعبي الأهلي لـ علي معلول في مران الفريق (فيديو)

طاهر محمد على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي أمام الداخلية بالدوري

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية