الخميس 04 يوليو 2024
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رياضة

مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بالدوري

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

أعلن الكابتن أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز

تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري مكون من: 

تشكيل الاتحاد السكندري، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد 

وتنقل مباراة طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري المصري الممتاز. 

موعد مباراة طلائع الجيش والاتحاد 

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد جهاز الرياضة العسكري.

فريق الاتحاد السكندري، فيتو

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري

ويحتل فريق طلائع الجيش قبل مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندري، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، حيث خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في عشر مواجهات وخسر 9، وسجل لاعبوه 23 هدفا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفا 

في المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل 10 مباريات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا. 

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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