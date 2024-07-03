أرنولد إيبا أفضل لاعب في مباراة مودرن سبورت أمام بلدية المحلة بالدوري

فاز أرنولد إيبا لاعب فريق مودرن سبورت بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق مودرن سبورت قد حقق الفوز أمام نظيره بلدية المحلة بهدف نظيف عن طريق إيبا.

أهداف مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة

سجل هدف مودرن سبورت اللاعب أرنولد إيبا برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

ترتيب مودرن سبورت في الدوري

بهذه النتيجة يحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى.

ترتيب بلدية المحلة في الدوري

ويتواجد بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من خوض 27 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 17 مباراة.