تشكيل طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

أعلن الكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل طلائع الجيش مكون من:

حراسة المرمى: عمرو رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي - عبدالرحمن شيكا - يسري وحيد - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - علي حمدي - محمد دياب - محمد هاني.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد متعب.

ويجلس على دكة البدلاء:

جودين - أحمد الشيخ - كريم صفوت. السيد أحمد - عمر السعيد - عماد سيد معوض - موسى دياورا - عمر حسانين.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد

وتنقل مباراة طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري المصري الممتاز.

موعد مب اراة طلائع الجيش والاتحاد

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد جهاز الرياضة العسكري.

فريق الاتحاد السكندري، فيتو

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري

ويحتل فريق طلائع الجيش قبل مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندري، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، حيث خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في عشر مواجهات وخسر 9، وسجل لاعبوه 23 هدفا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل 10 مباريات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا.