الأحد 30 يونيو 2024
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رياضة

الاتحاد السكندري: التحكيم المصري يعاني من كوارث

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو
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الدوري المصري، علق محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، على الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة زعيم الثغر أمام الداخلية في بطولة الدوري.

وتعادل الاتحاد السكندري مع الداخلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، في الدوري الممتاز.

وقال محمد سلامة في مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten": "التحكيم المصري يعاني من كوارث".

وأضاف: "القرارات التحكيمية أثرت سلبيا عن نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والداخلية، والفريق السكندري خسر نقطتين".

وأكمل: "تقنية الفيديو لم تساعد على تطوير التحكيم، ولابد من التدخل السريع لحل أزمات التحكيم".

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- بيراميدز 62 نقطة
2- الأهلي 48 نقطة
3- المصري البورسعيدي 45 نقطة
4- إنبي 41 نقطة
5- مودرن فيوتشر 41 نقطة
6- زد اف سي 41 نقطة
7- سموحة 39 نقطة
8- الزمالك 37 نقطة
9- الاتحاد السكندري 37 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة
11- طلائع الجيش 34 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة
13- الجونة 31 نقطة
14- البنك الأهلي 30 نقطة
15- فاركو 25 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- الداخلية 19 نقطة
18- المقاولون العرب 19 نقطة

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