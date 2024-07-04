مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، تقام اليوم الخميس مواجهتي الأهلي ضد الداخلية، وطلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي ضد الداخلية - 7 مساء

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري -7 مساء

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولات الكرة المصرية.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي غد الخميس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة الأهلي والداخلية

مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم في الجولة الـ 29 للدوري فيما يتواجد الأهلي ثانيا برصيد 51 نقطة ثم المصري البورسعيدي ثالثا برصيد 48 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 51 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد اف سي 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 37 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز