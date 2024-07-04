القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدوري المصري

الدوري المصري، يحل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري بمنشية البكري

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للحفاظ على موقعه في المنطقة الدافئة بوسط الجدول، خاصة فريق طلائع الجيش الذي يسعى لاستغلال عامل الأرض وتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض الهزيمة الثقيلة في مباراته الأخيرة أمام الأهلي برباعية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد

وتنقل مباراة طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد جهاز الرياضة العسكري

فريق الاتحاد السكندري، فيتو

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري

ويحتل فريق طلائع الجيش قبل مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندري، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، حيث خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في عشر مواجهات وخسر 9، وسجل لاعبوه 23 هدفا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفا

في المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل 10 مباريات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا.