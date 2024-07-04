مشاهدة قرعة كأس الأمم الأفريقية، بث مباشر
يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية وخاصة جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا للكبار 2025، التي تنطلق بعد قليل في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، حيث سيتم تقسيم 48 منتخبا لـ12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، حسب التصنيف الرسمي.
وتنتظر جماهير الكرة المصرية انطلاق مراسم القرعة لمعرفة المنتخبات التي ستنافس منتخب الفراعنة في النسخة القادمة من الكان والتي تقام على الأراضي المغربية.
موعد انطلاق مراسم قرعة أمم إفريقيا
وتنطلق قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، اليوم الخميس في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت جرينتش.
ويشارك في مراسم القرعة غدا نجم الكرة المغربية السابق مروان الشماخ، بجانب النجم الإيفواري إيمرس فاي.
ولمشاهدة البث المباشر لمراسم القرعة من هنا
وأبرمت قنوات "أون تايم سبورتس" اتفاقًا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للحصول على حقوق إذاعة القرعة التي تترقبها القارة السمراء، والتي سيتحدد على إثرها شكل المجموعات التي ستشارك في التصفيات المؤهلة للكان الإفريقي بالمغرب عام 2025.
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