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ثقافة وفنون

"أون تايم سبورتس" تنقل قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025 غدًا

قنوات أون تايم سبورتس؛
قنوات أون تايم سبورتس؛ فيتو
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أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025، في الثالثة والنصف عصر غد الخميس.

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم القرعة غدًا في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، حيث سيتم تقسيم 48 منتخبا لـ12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، حسب التصنيف الرسمي.

مراسم القرعة

ويشارك في مراسم القرعة غدا نجم الكرة المغربية السابق مروان الشماخ، بجانب النجم الإيفواري إيمرس فاي.

وأبرمت قنوات "أون تايم سبورتس" اتفاقًا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للحصول على حقوق إذاعة القرعة التي تترقبها القارة السمراء، والتي سيتحدد على إثرها شكل المجموعات التي ستشارك في التصفيات المؤهلة للكان الإفريقي بالمغرب عام 2025.

 

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