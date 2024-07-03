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رياضة

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

كأس أمم أفريقيا،
كأس أمم أفريقيا، فيتو

تجري، غدا الخميس، مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وتسحب القرعة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

الشماخ وفايي يسحبان القرعة

ويسحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا كل من النجم المغربي السابق مروان الشماخ والإيفواري إيمرسي فايي مدرب منتخب كوت ديفوار الذي حصد آخر نسخة لأمم أفريقيا مع منتخب بلاده كمدرب.

نظام قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 

وسيشارك في قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، عدد 48 منتخبا على رأسهم منتخب مصر ومنتخب المغرب (البلد المستضيف)، وسيتم تقسيمها على 12 مجموعة، كل منها تضم 4 منتخبات.

ويحتضن المغرب، نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم كبار للمرة الثانية بعد نسخة 1988 والتي شهدت على مشاركة 8 منتخبات تنافست بين الرباط والدار البيضاء، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون باللقب.

أون تايم سبورتس تنقل مراسم القرعة 

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام في المغرب بدءًا من 21 من ديسمبر للعام المقبل حتى 18 من يناير لعام 2026.

ونشر حساب قنوات أون تايم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «انتظروا قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025).. الخميس 4 يوليو 2024 3:30 عصرًا على ON TIME SPORTS.. كونوا على الموعد».

 

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