وفاة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي
أفادت صحيفة «الخليج»، بوفاة الشيخ سلطان بن صقر بن سلطان بن سالم القاسمي فجر اليوم في لندن.
والفقيد شقيق الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير منطقة الشارقة الطبية سابقًا وابن أخ الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي.
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