الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

وفاة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي

سلطان القاسمي، فيتو
سلطان القاسمي، فيتو

أفادت صحيفة «الخليج»، بوفاة الشيخ سلطان بن صقر بن سلطان بن سالم القاسمي فجر اليوم في لندن.

والفقيد شقيق الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير منطقة الشارقة الطبية سابقًا وابن أخ الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي.

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