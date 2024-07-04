بعد توليها منصب نائب وزير للصحة، ما إجراءات تعيين بديل للنائبة عبلة الألفي في البرلمان

تولت الدكتورة عبلة الألفي، منصب نائب وزير الصحة، في تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث إنه الأيام المقبلة، ستشهد إعلان خلو مقعدها باعتبارها عضو معينا في مجلس النواب.

إعلان خلو مقعد عبلة الألفي في مجلس النواب

وبعد إعلان خلو مقعدها من المقرر أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم تعيين البديل لها، لاسيما وأن عبلة الألفي، كانت من النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية.

تعيين بديل عبلة الألفي في مجلس النواب

ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين بديل للنائبة عبلة الألفي بعد توليها المنصب في الحكومة الجديدة.

ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائبة عبلة الألفي، عقب تقدمها باستقالتها بعد شغلها المنصب الجديد، على أن يتم شغل مقعدها خلال ستين يوما، من خلال تعيين عضو بديل لها من قبل رئيس الجمهورية، نظرا لأنها كانت إحدى النائبات التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.

كما تنص المادة رقم (391) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.