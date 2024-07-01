وكيل صحة الدقهلية يترأس الاجتماع الأول لرؤساء الهيئة الطبية بمستشفيات المحافظة

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الاجتماع الأول لرؤساء الهيئة الطبية بمستشفيات مديرية الصحة، لمناقشة التوصيف الوظيفي والمهام الموكلة لرئيس الهيئة الطبية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات في الدقهلية.

ناقش الاجتماع التوصيف الوظيفي والمهام الموكلة لرئيس الهيئة الطبية في ضوء اللائحة 75.

مراجعة خطابات التحويلات وتقييمها فنيا

وشدد مكين على مراجعة خطابات التحويلات وتقييمها فنيا ومدى فاعلية منظومة التحويلات في المستشفيات.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة ضبط منظومة العروض والتنسيق بين الأقسام في العروض سواء العروض الطارئة والغير طارئة لتقديم الخدمة المثلى للمريض بالتعاون بين أقسام المستشفى المختلفة.

إعداد تقييم شهري بأداء جميع الأقسام

ولفت إلى إعداد تقييم شهري بأداء جميع الاقسام فنيا وتنظيم اللقاءات العلمية علاوة على دراسة الاحتياجات الخاصة بالأقسام وحل المعوقات لرفع كفاء ومؤشرات أدائها.

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