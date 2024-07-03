عبلة الألفي نائب وزير الصحة، عضو "صحة النواب" وتلقب بـ "أم أطفال مصر"

تتولى الدكتورة عبلة الألفي أستاذ النساء والتوليد منصب نائب وزير الصحة في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

من هي الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة

وتستعرض فيتو السيرة الذاتية للدكتورة عبلة الألفي ومن هي نائب وزير الصحة الجديد

والدكتورة عبلة الألفي تولت عدد من المناصب ولقبت بأم أطفال مصر منها:

1- عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب.

2- أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني.

3- المشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة.

4- انتخبتها الكلية الملكية البريطانية للحصول على الزمالة الفخرية لعام ٢٠٢٤.

5- حصلت الدكتورة عبلة الألفي، على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة المنصورة عام ١٩٧٨.

6- اجتازت دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل من جامعة دابلن بايرلندا في عام ١٩٨٤.

7- اجتازت الامتحان بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في تخصص طب الأطفال في عام ١٩٨٧.

8- حصلت على دكتوراه في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة في عام ٢٠٠٢.

9- نجحت في الحصول على زمالة بالاختيار بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية التابعة لإنجلترا عام ٢٠٠٤، وحصلت على درجة استشاري دولي معتمد في تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠٠٥.

10- حصلت على دبلوم للنشطاء الاجتماعيين في تنمية المجتمع من مؤسسة أشوكا العالمية في عام ٢٠١٩، وأطلق عليها أطباء الأطفال لقب أم أطفال مصر.