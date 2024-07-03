الخميس 04 يوليو 2024
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رياضة

مصدر: بيريرا ما زال المسئول عن تعيينات الحكام ولا صحة لتهميشه

فيتور بيريرا رئيس
فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، فيتو

بيريرا، كشف مصدر مقرب من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة لا يزال هو المسؤول الأول عن تعيينات الحكام في مباريات الدوري الممتاز، ولا صحة لما يتردد عن تهميش الخواجة وتقليص صلاحياته داخل اللجنة بعد التعديلات الأخيرة على تشكيل اللجنة.

طبيعة مهمة عزب حجاج 

وأكد المصدر، أن عزب حجاج الذي تم إعادته لعضوية اللجنة قبل يومين بقرار من مجلس الجبلاية، ليس له أي صلاحيات فنية وليس له علاقة بتعيينات الحكام من قرب أو بعيد، وأن دوره فقط قاصرا على النواجي الإدارية والتجهيز لمعسكرات الحكام ودوراتهم التدريبية استعدادا للموسم الجديد.

الحكم محمد الحنفي، فيتو

تعيين الحنفي للمباريات مخالف للائحة

أضاف المصدر، أن بيريرا يصر على تعيين محمد الحنفي لإدارة مباريات الدوري الممتاز كحكم صفارة بالمخالفة للوائح الفيفا، مشيرا إلى أن محمد الحنفي تخطى فقط اختبار CSS، لكنه لم حتى الآن لم يتخط اختبار الوارنر تيست وبالتالي لا يحق له حمل الصفارة، ولكن بيريرا يتحدى الجميع داخل اتحاد الكرة 

بيريرا باقٍ لنهاية عقده

رد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على تصريحات سيف زاهر، حول موعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا على منصبه كرئيس للجنة بالجبلاية.

وخلال مداخلة هاتفية أجراها الكومي مع سيف زاهر على شاشة أون تايم سبورت، أكد عضو اتحاد الكرة أن فيتور بيريرا لن يرحل غدًا أو بعد غد، وأن الخواجة مكمل حتى نهاية عقده بنهاية أغسطس المقبل، ثم يقوم مجلس الجبلاية بتقييم تجربة الرجل واتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره أو رحيله.

وهنا رد سيف زاهر على إيهاب الكومي بأن “محدش في مصر قال إن الراجل عنده إيجابيات”.

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بيريرا لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة البرتغالي فيتور بيريرا مباريات الدورى الممتاز عزب حجاج مجلس الجبلاية

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