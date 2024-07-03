الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة الجديد يكشف سر الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي لمصر (فيديو)

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

الحكومة الجديدة، قال السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة االجديد، إن مصر تقع في منطقة تموج بالصراعات والأزمات، ولم تواجه في تاريخها الحديث والمعاصر أزمات من كافة الاتجاهات وتحديات من كافة الاتجاهات سواء من الشرق أو الجنوب أو الغرب، فهي فترة عصيبة لكن الدولة المصرية راسخة وقوية.

 

وزير الخارجية: نعيش في منطقة تموج بالصراعات 

وأضاف  بدر عبدالعاطي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دور مصر الإقليمي والدولي الآن واضح للعيان ومشهود به، كما تعد ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات.

 

 

تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبقه التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك كان نتيجة للاستقرار في مصر وقوتها وتماسكها ودورها الإقليمي والدولي الريادي.

أبرز الملفات الساخنة أمام بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد (إنفوجراف)

وزير الخارجية والهجرة الجديد: نتطلع لتعزيز علاقات مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين

سر اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصر

ولفت أنه لم يجد الاتحاد الأوروبي والشركاء الغربيين دولة يعتمدون عليها في حفظ الأمن والاستقرار وأن تكون ركيزة للاستقرار مثل مصر، وهو الوضع بالنسبة لباقي دول العالم، التي تحرص حرص كبير على أن يكون الدور المصري مهم ونشيط حتى لا يحدث في المنطقة توالي أزمات مما هو قائم بالفعل.

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وزير الخارجية بدر عبد العاطي الحكومة الجديدة الاتحاد الاوروبي استثمارات الاتحاد الأوروبي

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