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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة الجديد: نتطلع لتعزيز علاقات مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
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في أول تصريح له عقب وصوله لمقر عمله بوزارة الخارجية، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالثقة التي أودعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شخصه لتولي منصبه الجديد، وتطلعه لأن يكون محلًا لهذه الثقة الغالية.  

وذكر وزير الخارجية والهجرة أنه بقدر ما يستشعر هذا الشرف الرفيع، يعي جيدًا حجم وعِظم التكليف المنوط به، والمسئولية الملقاة على عاتق وزير خارجية دولة بحجم وثقل مصر، تلك الدولة العظيمة ذات التاريخ العريق، وصاحبة الدور المحوري الهام في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي.

كما تعهد عبد العاطي باستكمال مسيرة من سبقوه في تولي هذه المسئولية في الدفاع عن المصالح المصرية وأمن مصر القومي، والاهتداء بالخطى والتوجيهات التي رسمها رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة.

كما أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تطلعه للاستمرار في السعي الحثيث نحو تعزيز علاقات مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، والدفاع عن القضايا الوطنية والعربية والإفريقية في مختلف المحافل، مع التمسك بمباديء وقواعد القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف، معربًا عن ثقته في قدرة الدبلوماسية المصرية العريقة على أن ترسو بمصر على بر الأمان وسط التحديات الاقليمية والدولية المتفاقمة.

وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى الاهتمام الخاص الذي ستوليه الوزارة لأوضاع المصريين في الخارج خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تعظيم الاستفادة بالذراع القنصلي لوزارة الخارجية في الداخل والخارج لتوفير كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين وربط الجاليات المصرية في الخارج بوطنهم الأم. واختتم الدكتور بدر عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن رعاية المواطن المصري ومصالحه ستظل على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.

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