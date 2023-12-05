أخطرها العقم والسرطان، مضاعفات نقص حمض الفوليك بالجسم

يؤدي حمض الفوليك دورا كبيرا في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما تساعد الخلايا على النمو وعلى أداء وظائفها بشكل صحي، هذا بالإضافة لدوره بالغ الأهمية في المراحل المبكرة من فترة الحمل، حيث يساهم في الحد من مخاطر إصابة الأجنة بعيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري.

حمض الفوليك، فيتو

الفولات: يشير الفولات إلى جميع أشكال فيتامين ب9، التي توجد بشكل طبيعي في الطعام.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، كلا من: الفاصوليا والخضروات الورقية الخضراء والفواكه الحمضية.

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حمض الفوليك: هذا هو الشكل الاصطناعي (من صنع الإنسان) من حمض الفوليك، ويتم استخدامه في المكملات الغذائية وفيتامينات ما قبل الولادة، ويضاف إلى الأطعمة المعلبة، وهو أيضًا النوع الوحيد من حمض الفوليك الذي ثبت أنه يمنع عيوب الأنبوب العصبي.

مضاعفات نقص حمض الفوليك

يمكن أن يسبب نقص حمض الفوليك (مع أو بدون فقر الدم) مضاعفات.

العقم

يمكن أن يؤثر نقص حمض الفوليك أيضًا على الخصوبة، ولكن هذا مؤقت فقط ويمكن عادةً عكسه باستخدام مكملات حمض الفوليك.

أمراض القلب والأوعية الدموية

أظهرت الأبحاث أن نقص حمض الفوليك في الجسم قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، ويعد مصطلح الأمراض القلبية الوعائية عام يصف مرض القلب أو الأوعية الدموية، مثل مرض القلب التاجي.

السرطان

أظهرت الأبحاث أن نقص حمض الفوليك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وفقًا لموقع"NHS" الطبي، مثل سرطان القولون.

مشاكل في الولادة

قد يؤدي نقص حمض الفوليك أثناء الحمل إلى زيادة خطر ولادة الطفل قبل الأوان (قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل) أو انخفاض الوزن عند الولادة.

وقد يزداد أيضًا خطر انفصال المشيمة المبكر، وهذه حالة خطيرة حيث تبدأ المشيمة بالخروج من داخل جدار الرحم، مما يتسبب في آلام في المعدة ونزيف من المهبل.

عيوب الأنبوب العصبي وحمض الفوليك

كما هو الحال مع نقص فيتامين ب 12، ويمكن أن يؤثر نقص حمض الفوليك أيضًا على نمو الجنين وتطوره في الرحم.

وهذا يزيد من خطر حدوث عيوب الأنبوب العصبي، مثل السنسنة المشقوقة، لدى الجنين، ويجب أن تتناول جميع النساء اللاتي يمكن أن يحملن مكملات يومية من حمض الفوليك.

يجب تناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا قبل الحمل وحتى الأسبوع 12 من الحمل.

حمض الفوليك، فيتو

فوائد حمض الفوليك

يقوم حمض الفوليك بالعديد من الوظائف المختلفة في جسمك:

نمو الخلايا والانسجة

يساعد على نمو الأنسجة والخلايا الجديدة، يبني البروتينات، ويكسر الطعام إلى مواد مغذية.

لحماية الأجنة من التشوهات

يستخدم حمض الفوليك في الغالب لمنع عيوب الأنبوب العصبي، ومنع أو علاج فقر الدم.

يصنع الحمض النووي

ضروري لوظيفة الدماغ المناسبة، ويلعب دورا هاما في الصحة العقلية والعاطفية. فهو يساعد في إنتاج الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي (RNA)، المادة الوراثية للجسم، وهو مهم بشكل خاص عندما تنمو الخلايا والأنسجة بسرعة، كما هو الحال في مرحلة الطفولة والمراهقة والحمل.

يصنع خلايا الدم الحمراء

يعمل حمض الفوليك أيضًا بشكل وثيق مع فيتامين ب 12 للمساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء ومساعدة الحديد على العمل بشكل صحيح في الجسم.