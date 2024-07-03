الأمن يزيل تعديا على مجرى مائي لري الأراضي الزراعية بإحدى قرى الغربية
قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بإزالة تعدٍ على مجرى مائى لرى الأراضى الزراعية باحدى قرى الغربية بعد شكاوى المواطنين.
تابعت أجهزة الأمن، تضرر أهالى قرية سامول بمركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بتعدى أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز) على أحد المجارى المائية بالقرية مما أضر بحصص المياه للأراضى الزراعية بالقرية.
وبالفحص تبين قيام المذكور بالتعدى على جزء من المجرى المائى المخصص لقرية سامول بمنطقة "بحر المعاش" أمام منزله بالردم بمسافة عرضية 2 متر وطول 10 متر من أصل مساحة المجرى الذى يبلغ عرضه فى تلك المنطقة (12 مترا).
وبتاريخ 23/ 6/ 2024 تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم تنفيذ قرار الإزالة بمعرفة المخالف وإزالة أسباب الشكوى.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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